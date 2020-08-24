Gölcük’te orman yangını
Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Halıdere’de eski Roma Mezarlığı Manastır Tepe bölgesinde ormanlık alanda büyük bir yangın başladı.
Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi.
Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
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