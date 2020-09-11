'Gondol’da Film Gösterimleri' Adana'da başlıyor

11 Eylül 2020 Cuma, 13:34

Adana' açık havada film izleme keyfi sunmayı amaçlayan gösterimler, sosyal mesafeye uygun bir yerleşimle 14 – 20 Eylül 2020 tarihleri arasında Seyhan Nehri’nde bulunan Gondol Marina’da gerçekleştirilecek.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında ücretsiz düzenlenen “Gondol’da Film Gösterimleri”, festival ile eşzamanlı olarak 14 Eylül’de başlayıp 7 gün boyunca devam edecek.

Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşecek etkinlik, sinemaseverlere çok beğenilen bir film seçkisi sunacak. Etkinliğe katılan izleyiciler için ayrılacak sekiz gondolun yanı sıra, nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun olarak 100 kişilik bir oturma düzeni hazırlanacak.

Gösterimler kapsamında 14 Eylül Pazartesi akşamı “7. Koğuştaki Mucize”; 15 Eylül Salı akşamı “Selvi Boylum Al Yazmalım”; 16 Eylül Çarşamba akşamı “Aile Arasında”; 17 Eylül Perşembe akşamı “Arkadaş”; 18 Eylül Cuma akşamı “Yozgat Blues”; 19 Eylül Cumartesi akşamı “Ölümlü Dünya”; 20 Eylül Cuma akşamı ise “Züğürt Ağa” filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.

Başlama saati 20.00 olan “Gondol’da Film Gösterimleri”ne ücretsiz olarak katılmak için sehircilikatolyesi.org adresinden kayıt yaptırılabilir.