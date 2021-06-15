Gonzalo Higuain, ABD basınına konuştu
Futbol hayatını ABD kulübü Inter Miami'de sürdüren Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, ülke basınına konuştu.
Geçmişte Real Madrid ve Juventus gibi devlerde top koşturan ve futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Gonzalo Higuain, açıklamalarda bulundu.
ABD basınına konuşan Higuain, eski takım arkadaşları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında şunları söyledi:
"Onların yanında oynamak ve onlara katkı sağlamak için, nasıl uyum sağlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Kişisel olarak, her ikisiyle de oynamak bir ayrıcalıktı."
Higuain, Avrupa'dan ayrılıp ABD'ye geliş sürecine değindi:
"Avrupa'da futbol hariç huzur bulamadım. Gianluigi Buffon, bana heyecanımı kaybettiğimde bir değişiklik yapmamın zamanının geleceğini söylemişti. Buraya geldiğimde ağzımda bir sigarayla oynayacağımı düşündüm ama zorlandım."
Higuain, ABD'de oynanan futbolun İtalya ile benzerlik gösterdiğini sözlerine ekledi. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu; River Plate, Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan ve Chelsea'de forma giymişti.
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