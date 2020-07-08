Google bir uygulamaya daha son verdi

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:39

Görsel: Reuters

ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Plus da katıldı. Geçtiğimiz dönemde kullanıcılara ait hesapları silen şirket Google Plus'ın fişini sonunda resmen çekti.

9 yıl önce kullanıma giren Google Plus'ın yerini alan Google Currents dün itibari ile App Store ve Google Play Store'daki yerini aldı.

Google Currents, Google Plus'ın aksine sadece kurumsal müşterilerin kullanabildiği bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak sosyal ağ Google Plus şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İşte Google’ın son verdiği diğer ürünler:

Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.

Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo

Kaynak: NTV