Google, doğum gününü doodle ile kutladı

Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.

AA
27 Eylül 2020 Pazar, 10:19
Google, doğum gününü doodle ile kutladı
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Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayan internet kullanıcıları, arama motoruyla ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.


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