'Google durdu': Sorun nasıl çözülür?

22 Haziran 2021 Salı, 12:35

Downdetector'a yazılan şikayetlere göre Google ziyaretçileri arama motoruna erişmek istediklerine sorun yaşanıyor.

Android'de Google uygulamasına erişmek isteyen kullanıcılar sürekli tekrar eden "Google çalışmayı durdurdu" mesajıyla karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar son Google güncellemesini kaldırarak bu problemden kurtulduklarını belirtiyor ancak bu geçici bir çözüm.

Kimi kullanıcılar Ayarlar-Uygulamalar-Uygulamaları yönet bölümünden google verilerini temizle seçeneğini öneriyor. Ancak birçok kullanıcı bu yöntemin de bir işe yaramadığını rapor etti. Cihazı yeniden başlatmak da işe yaramıyor.

Google Play Store'da Google Hizmetleri'ni ve Play Store sürümünü güncelleyip telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Bir başka öneri ise Wi-fi kullanıyorsanız mobile, mobil internet kullanıyorsanız Wi-fi'ye geçiş yapmak.

Cep telefonunuzun tarih ve saatinin de doğru olduğundan emin olun.

Hiçbir sorunu çözmediyse Google'ın soruna çözüm bulmasını beklemeklenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Global