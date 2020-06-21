Google'dan sıra dışı Chrome eklentisi

21 Haziran 2020 Pazar, 15:57

Google, kullanıcıların internet sayfalarını belirli bir konumuna ulaştıran URL'ler oluşturan Chrome eklentisini yayınladı. "Metin Parçasına Bağlantı Ver" (Link to Text Fragment)isimli eklenti, oldukça ilgi çekici görünüyor.

İnternet üzerinden paylaşılan internet sayfası bağlantıları, genellikle karşı tarafın sayfayı açmasını sağlamakla yetiniyor. Sayfanın belirli bir bölümünü paylaşmak istiyorsanız, alıcının sayfanın bu kısmını aratarak bulması gerekiyor. Google'ın yeni çözümü, sayfanın belirli bir bölümünü otomatik olarak vurgulayabiliyor.

Google'ın çok sayıda eklenti yayınlamaması, eklentiyi özel kılıyor. Eklenti Google'dan geldiğinden, bir Firefox sürümünün olmayacağı bekleniyor.

Chrome 80 ve sonrasında desteklenen "Metin Parçasına Bağlantı Ver" eklentisi, Chrome Web Store'dan indirilebiliyor. Bağlantı oluşturmak için internet sayfasında birkaç sözcüğü seçip, sağ tıklayıp, "Copy link to select text" seçeneğine tıklayın. Özel bağlantı, panoya yapıştırılacak.

Eklenti açık kaynak kodlu olduğundan dileyen geliştiriciler, GitHub üzerinde kodlarını inceleyebilirler.

Kaynak: CHIP Online