Google'dan yeni 'Covid-19' özelliği
Yeni bir sızıntı, Google'ın harita servisi Google Maps'e Covid-19 noktalarını eklemek için çalıştığını ortaya çıkardı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Google harita servisi Google Maps'e koronavirüs (Covid-19) noktaları eklemeye hazırlanıyor.
9to5Google'da yer alan habere göre, yeni özellik ile Google kullanıcılarına Covid-19'un en yoğun görüldüğü bölgeleri gösterecek.
Kullanıcılar Google Maps'te yer alan özelliği aktif hale getirdiklerinde salgının yoğunluk haritası ile karşılaşacak.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Google salgına dair bilgileri Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan topluyor.
Google'ın test ettiği özelliğin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma gireceği belirtiliyor.
Söz konusu özelliğin ABD dışındaki ülkelerde hizmete sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.
Kaynak: NTV
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