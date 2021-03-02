Gorbaçov, en uzun yaşayan Sovyet lider oldu

02 Mart 2021 Salı, 11:35

Sputnik'in aktardığına göre Rus gazeteci Dmitriy Smirnov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin bugün 90. yaşına basan son lideri Mihail Gorbaçov’un en uzun yaşayan Sovyet lider olduğuna dikkat çekti.

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’in 53, Sovyet lider Josef Stalin’in de 74 yıl yaşadığını yazan Smirnov, Geçici Hükümet lideri Aleksandr Kerenskiy’nin 89, Rusya’nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’in de 76 yaşında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gorbaçov, Sovyetler Birliği’nin 1985’ten dağıldığı 1991 yılına kadar yönetti.



