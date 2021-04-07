Görevden alınan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı kimdir?
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, görevden alındı. Yerine TRT World’ten Serdar Karagöz atandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Kazancı, 31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları yaklaşık 15 saat boyunca yayımlamamasıyla ve aldığı kararlarla gündeme gelmişti.
Türkiye’de 31 Mart yerel
seçimlerinde sonuçları yaklaşık 15 saat boyunca yayımlamamasıyla ve aldığı
kararlarla gündeme gelen Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı
görevden alındı. Kazancı’nın yerine TRT World’ten Serdar Karagöz atandı.
ŞENOL KAZANCI KİMDİR?
1975 İstanbul doğumlu olan Şenol
Kazancı aslen Trabzonludur.
Kazancı, Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi mezunu olan Kazancı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitirdi.
TVNET haber kanalının genel yayın
yönetmenliğini yapan Kazancı 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak
Gazetesi'nde de yazarlık yaptı.
Kazancı 2011 yılında Başbakan
Başdanışmanlığı görevine getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın
Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine
getirilen Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim
Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
2014 yılında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanvekili Salih Melek, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş,
Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz ve Mücahit Küçükyılmaz’ın katıldığı toplantıda,
Şenol Kazancı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilmişti.
Toplantıda ayrıca Kazancı’nın, AA Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi ve Genel
Müdür olarak atanması da kararlaştırılmıştı.
2014'ten bu yana AA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kazancı, 7 Nisan 2021 itibarıyla görevden alındı.
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