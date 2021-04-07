Anadolu Ajansı Genel Müdürü görevden alındı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:00

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden alındı. Kazancı'nın yerine ise TRT World’den Serdar Karagöz'ün getirildiği ifade edildi.

Kazancı döneminde AA, 31 Mart yerel seçimlerinde seçim sonuçlarını yaklaşık 15 saat boyunca yayınlamamıştı.

FUAT AVNİ DETAYI

AA'nın başına getirilen Serdar Karagöz'ün geçmişi ise dikkat çekti. Serdar Karagöz, 2018’den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Karagöz'ün geçmişindeki ayrıntı ise "Fuat Avni"ydi. FETÖ’nün medya yapılanmasının isimlerinden “Fuat Avni” Twitter hesabının yöneticisinin Aydoğan Vatandaş olduğu açıklanmıştı. Serdar Karagöz’ün de, FETÖ’cü “Fuat Avni” hesabını kullanan Aydoğan Vatandaş’ın yakın arkadaşlarından olduğu ortaya çıkmıştı.

Odatv'nin ortaya çıkardığı ayrıntıda, Hükümete yakın "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Serdar Karagöz'ün, "Fuat Avni" ile fotoğrafı yayımlanmıştı.

İşte "Fuat Avni" olduğu iddiasıyla aranan Aydoğan Vatandaş'ın Karagöz'le fotoğrafı:

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