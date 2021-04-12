DEVA'da üst üste istifalar
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti. Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti. Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.
Öte yandan, DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından Elazığ İl Başkanlığı görevinden alunan Murat Dağhan,düzenlediği basın toplantısında kendisiyle birlikte Alacakaya, Kovancılar, Keban ve merkez ilçeden 107 kişinin partiden istifa ettiklerini duyurdu.
İstifa açıklamasında, kendisine yönelik bir "kalkışmanın olduğunu ve ardından tüzük kapsamında disiplin sürecinin başlatılmadığını" belirten Dağhan, şunları söyledi:
"Elazığ il teşkilatı büyük kongreye müteakip teşkilat içi bir kalkışma harekatına maruz kalmıştır. Bunu genel merkeze sözlü ve yazılı olarak birçok defa paylaşıp ve disiplin sürecinin başlatılmasını istedik. Ancak geçen zaman zarfında genel merkez ve bu kalkışmayı tüzük kapsamında ele alma ve çözümleme yoluna gitmemiştir. Bununla birlikte hangi gerekçe olursa olsun hukuku parti içerisinde bile istemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarına derman olacağına artık inanmıyoruz. Tüzüğü işletemeyen genel merkezin yeni il başkanı arayışlarına girmiş olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile öğrenmemiz ve bunu adaletle bağdaştıramamamız hasebiyle bütün yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçedeki arkadaşlar, disiplin kurulu üyeleriyle birlikte istifa ediyoruz. Bizi istemeyen bir partide görev yapacak kadar da haysiyetsiz değiliz. Böyle devam ederse bu dik duruşu ve haysiyetli siyaseti benimseyen diğer arkadaşların da yakın zamanda hepsinin istifa edeceğine inanıyorum" dedi.
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