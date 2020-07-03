Görevden alınan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tahliye edildi

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 12:53
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İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.


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