Görevden alınan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tahliye edildi
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tahliye edildi.
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.
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