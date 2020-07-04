Görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Salman: Rüşveti biz bulduk suçlanan biz olduk

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:26

Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon liralık zimmet ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ve 33 şüpheli yer aldı. 18'i tutuklu 34 sanık hakkındaki iddianamede, Salman'ın ‘denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet' suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapsi istendi.

İŞTE SALMAN'IN İFADESİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haeberine göre, Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı fezlekede, 6 yıldır birlikte çalıştıkları eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in ödemeleri yaptığı, bu nedenle Salman'ın haberinin olmamasının söz konusu olamayacağı öne sürüldü. 27 Şubat 2020'de görevden alınan Salman, ifadesinde ise şunları söyledi: “Halit Güleç ve bir meclis üyemiz, 1 milyon 50 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığını söyledi. Ben de gerekli yerlere suç duyurusu yapılmasını, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirilmesini istedim. Aynı gün belgeleri emniyete gönderdim.”

MÜFETTİŞLER BULAMADI

Salman şöyle devam etti: “6 ayda bir Sayıştay denetçileri hesapları inceliyordu. Ayrıca belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonu seçiliyordu. Bunlar da hesapları inceliyorlardı. Mülkiye müfettişlerinin de gelmiş olmasına rağmen tespit edilemedi. Ödemeler sahte belge oluşturularak yapıldığı için basit bir inceleme ile ortaya çıkarılması mümkün değildi. Benim ihmale göz yumduğuma dair olan raporları kabul etmiyorum.”

İddianamede, Salman'ın denetim görevini yerine getirmediği öne sürüldü.