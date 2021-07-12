Görevimiz Tatil filminin konusu nedir? Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimlerdir?

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:00

Başrollerinde ise Demet Akbağ ve Zafer Algöz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Şeker'in oturduğu, Görevimiz Ttail filminin konusu izleyiciler tarafından merak edildi.

2018 yapımı film, 4 ferdi olan Mutlu ailesinin hikayesini anlatıyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI KİMLERDİR?