Trafik kazası geçiren usta sanatçı Mazlum Çimen kimdir?

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:23

Sanatçı Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda trafik kazası geçirdi. Sosyal medya haesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Çimen, "Araba dışında hiç bir hasarım yok, iyiyim.. duyup merak edip ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim.. sevgiyle..." ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının bu paylaşımının ardından, 'Mazlum Çimen kimdir?' sorusu merak edildi.

MAZLUM ÇİMEN KİMDİR?

Mazlum Çimen, 18 Haziran 1958 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan’da Sevdilli Köyü'nde doğmuştur. Çimen, Tunceli Hozat’lıdır. Kalaycılık da yapan Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen’in oğludur.

Ailesi İstanbul‘a göç ettikten sonra ilkokula Anadolu Hisarı Kavacık’da Selahattin Karakaşlı İlköğretim Okulu'nda başladı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuarı Keman Bölümü'ne girdi ve 4 yıl sonra aynı okulun bale bölümüne geçti. Okulun ilk mezunları olarak 1981 yılında mezun oldu.

Kendisini bildi bileli bağlama çalan Çimen, 1980‘lerin başında kendi bestelerini oluşturmaya başladı. Daha sonra babasının ve İhsan Yüce‘nin desteklemesi ile film müziği alanına geçti ve en büyük desteği de Onat Kutlar’dan aldı. Mazlum Çimen, Konservatuardan mezun olunca İstanbul devlet opera ve balesinde bale sanatçısı olarak göreve başladı. Aynı zamanda birçok film ve televizyon dizinin müziklerini yaptı.

Mazlum Çimen, Şan Tiyatrosu’nda da ''Yedi Kocalı Hürmüz'', ''Hisseli Harikalar Kumpanyası'' gibi sayısız müzikalde dans etti. ''Artiz Mektebi'' ile müzikaller dönemini, 2002’de ''Emrah ile Selvihan'' ile de bale faslını kapattı. Bir yandan da Orhan Gencebay‘ın albümü dahil pek çok albümde bağlama çalmıştır.

''Aysarının Zilleri'' ilk çalışması olmuştu. Ardından yaptığı ''Mem û Zin'' geldi. Ve sırasıyla, ''Soğuk Geceler'', ''Hollywood Kaçakları'', ''Işıklar Sönmesin'', ''Nazım Hikmet Ziyaretçin Var'', ''Gönlümdeki Köşk Olmasa'', ''Büyük Adam Küçük Aşk'', ''Oyun'', ''Son Cellat'', ''Umut'' gibi film müzikleri, bir kaç dizi müziği, belgesel müzikleri ve ''Yunus Emre'' (1989 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu) ''Ferhat ile Şirin'' (İstanbul Şehir Tiyatrosu) oyun müziklerini yaptı.

4 ''Altın Portakal'', 3 ''Altın Koza'', 1 ''Ankara Hitit Güneşi En İyi Film Müziği Ödülü'', 1 ''Orhan Murat Arıburnu Ödülü'', 1 ''İsviçre Ödülü'' ve ''2008 Montpellier Fransa Film Festivali En İyi Film Müziği Ödülü'' kazandı. Toplamda 14 en iyi müzik ödülü sahibidir. Aday olduğu her festivalde ''En İyi Film Müziği'' ödülünü almıştır.

Eskiden Banu Kırbağ, Edip Akbayram, Fatih Kısaparmak gibi isimlere verdiği bestelerini kendi seslendirmeye başladı. 2009 yılında piyanist oğlu Saki Çimen ile birlikte ''Çimen Müzik'' şirketini kurdu.