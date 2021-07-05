Babasının istismarına uğradığı iddia edilen Melisa Döngel kimdir?

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:51

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen çocuk istismarına yönelik tepkiler kamuoyunda sürüyor. Son olarak oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklayıp sessiz kalınmaması gerektiğini söylemişti. İki oyuncunun ardından yeni bir iddia ise oyuncu Melisa Döngel cephesinden geldi.



Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. İddiaya göre birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadıklarını atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği iddia edilen Melisa Döngel'in kim olduğu da merak edildi. Peki Melisa Döngel kimdir?



MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 1999 yılında dünyaya geldi. İç mimarlık alanında eğitim veren meslek lisesinden mezun olan Döngel, üniversite eğitimi yerine özel oyunculuk dersleri almayı tercih etti.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan oyuncu, 2016'da ''Hangimiz Sevmedik'' dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı ''Arka Sokaklar'' dizisinde Nil karakterini oynadı.

2018 yılında ''Bizim Hikaye'' adlı dizide Deniz karakterini canlandıran Döngel, 2020 yılında ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Ceren Başar karakterine hayat verdi.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Melisa Döngel, yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş ve ''Aşk Mantık İntikam'' dizisinin kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.