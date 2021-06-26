Görevimiz Tehlike 7'de set yine durdu: 'Tom Cruise Covid-19'a yakalandı' iddiası
Koronavirüs salgını yüzünden defalarca çekimleri aksayan Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden yeni bir haber daha geldi. İddialara göre bu kez setin durma sebebi, 58 yaşındaki Tom Cruise'nin koronavirüse yakalanması.
Çekimleri sırasında yaşanan aksilikler bir türlü bitmek bilmeyen Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike) filminin setinden yeni bir haber daha geldi. İddialara göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden defalarca kesintiye uğrayan çekimler bir kez daha durduruldu. Bunun nedeni de sette bir koronavirüs vakasına rastlanması. Birkaç gündür ortalarda görünmemesi nedeniyle testi pozitif çıkan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğu ileri sürülüyor.
HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI
Çekimleri İngiltere'de süren filmle ilgili olarak The Sun gazetesinde yer alan habere göre, set bu kez Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle aksadı.
İddialara göre, sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylendi. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin Tom Cruise olduğunu düşünmeye başladı. Ama bu konuda hiçbir kesin açıklama yapılmadı.
Mission Impossible setinde bir buçuk yıldır aksamalar, iptaller gibi istenmeyen olaylar yaşanıyor. Cruise'un sette koronavirüs önlemlerine uymayan kişilere yönelik küfürlü konuşmalarının kaydı da basına yansımıştı.
KÜFÜRLÜ UYARI
Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.
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