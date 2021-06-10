GOSS'tan üç parçadan oluşan albüm
GOSS, 3 parçadan oluşan teklisi “Yeniden”i BBI Music Co. etiketiyle yayımladı.
Gözde Oktaş ve Serkan Serter’den oluşan Kadıköy merkezli synth-pop/elektronik rock ikilisi GOSS, 3 parçadan oluşan EP’siyle aynı adı taşıyan teklisi “Yeniden”i BBI Music Co. etiketiyle yayımladı.
Grubun karantina döneminde tamamladıkları parçalardan oluşan bu kısa albümde üç farklı ruh hali işleniyor.
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