Göz hijyeni için en pratik ve etkili yöntem nedir?

20 Aralık 2020 Pazar, 09:15

Covid-19 pandemisiyle birlikte önemi daha da anlaşılan kişisel hijyen konusunda göz temizliğine dikkati çeken Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Nasıl el ve vücut hijyenine dikkat ediyor, saçlarımıza özen gösteriyorsak kirpik temizliğini de ihmal etmemeliyiz. Aksi takdirde göz kızarıklığı, arpacık ve kuru göz hastalığı hayat boyu sürebilir" ifadelerini kullandı.

"TEMİZLENMEYEN TABAKALAR KİRPİK DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR"

Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Kirpik dibinde devamlı yağlı salınım yapan özel kanallar bulunur. Bu yağlı salınım, yapışkan bir tabaka oluşturarak birçok partikülün dış ortamdan yapışmasına, kuruyarak kirpik diplerinde sert kabuksu tabaka geliştirmesine zemin hazırlar. Temizlenmeyen bu tabakalar da kirpik dökülmesi, kirpik diplerinde kaşıntılar, göz kuruluğu, çapaklanma, kızarıklık, sık sık arpacık çıkması gibi şikayetlere neden olur. Bu şikayetler bazen birçok tedaviye direnç gösteren ciddi soruna dönüşebilir" diye konuştu.

GÖZ HİJYENİ İÇİN EN PRATİK VE ETKİLİ YÖNTEM NEDİR?

Kadınların göz makyajını temizlemek için de olsa göz hijyenini sağlama konusunda erkeklere göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aylin Kılıç, şunları söyledi:

“Cinsiyet ve yaş gözetmeksizin kirpik temizliğinin alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Göz temizliğini alışkanlık haline getirmek için şikayetinizin olmasını beklemeyin. Bunun da çok basit ve masrafsız bir yöntemi var. Nasıl duş alırken saçımızı yıkıyor, ovalayıp şampuanlıyorsak, aynı anda 1-2 dakikamızı ayırıp gözümüze şampuan kaçırmadan veya bebe şampuanı kullanarak kirpiklerimizi hafif mekanik baskı ile sıcak suyla yıkayabiliriz. Bu alışkanlık uzun dönemde kirpik ve kapak sağlığı için koruyuculuk sağlar. Öte yandan gözlerimizde sık sık arpacık çıkıyor veya kaşıntı oluşuyorsa, kirpiklerimizi tıpkı yüzümüzü yıkar gibi sabah ve akşam mutlaka bebe şampuanıyla 1-2 dakika yıkamalıyız. Ayrıca nemli havluyla sıcak pansuman yapmak da faydalıdır. Ancak sıcak pansuman bebe şampuanıyla temizlemeden önce yapılmalıdır."

ÇAY PANSUMANI MI, YOKSA BEBE ŞAMPUANI MI?

Sıcak çay pansumanının göze zararı olmadığını söyleyen Kılıç, “Çayın içindeki birtakım maddelerin göz kapaklarına faydalı olduğunu savunan görüşler olsa da bu iddialar bilimsel teyide muhtaçtır. Çay pansumanının yararı sıcak olmasından ve baskıyla yapılmasından kaynaklanır. Bunu temiz bir havluyu sıcak suyla ıslatıp gözünüze uygulayarak da yapabilirsiniz, yani çay zorunlu değildir. Nemli sıcak havluyla 3 ila 5 dakika arası gözünüze hafif baskı uygulayarak kirpik diplerindeki birikintileri yumuşatmak, ardından bebe şampuanıyla ovalayarak temizlemek yeterlidir” diye konuştu.

"GÜZELLİK VAATLERİNE GÖZÜNÜZ KAPALI ALDANMAYIN"

Kirpik uzattığı iddiasıyla piyasada satılan çeşitli yağlar ve kozmetik amaçlı kullanılan kimyasal içerikli ürünler hakkında da uyaran Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kirpiklere sürülen badem yağı, susam yağı gibi yağların kirpik uzamasına olan etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak söz konusu yağların göz içine kaçtığında alerji, irritasyona yol açtığını biliyoruz. Bunun yanında prostaglandin analoğu birtakım ürünler kirpikleri uzatma vaadiyle ticari olarak satılan ürünlere karşı da dikkat etmeliyiz. Bu ürünler biz hekimlerin glokom hastalarının göz tansiyonlarını düşürmek için verdiğimiz reçeteli ilaçlardır. Uygun hastaya uygun dozlarda verilir. Yanlış dozda ya da göz tansiyonu olmayan kişilerce kullanımı tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ciddi yan etkiler arasında göz renginde depigmentaston yani göz rengini açması ve göz tansiyonunu yükseltmek gibi tehlikeleri olduğunu unutmamak gerekir."