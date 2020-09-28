Gözaltına alınan HDP’liler Ankara Adliyesi’ne getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali
Video Haberler
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
- Otobüste gergin anlar! Şoför ile yolcu birbirine girdi
- Kilosu 20 lira! Bu balık hem zehirli hem lezzetli
- Kasksız sürücüden şaşırtan maske savunması
- Maskesiz yolcudan akıllara durgunluk veren çözüm önerisi
- Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoke etti
- Azerbaycan, Ermenistan tankını böyle vurdu!
- Halk Tv ekranı böyle karardı
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali