HDP'li 3 isim hastaneye kaldırıldı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:18

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen'in avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söylediğini açıklamıştı.

HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ayhan Bilgen, İsmail Şengün ve Can Memiş gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülmüş, serum takılmış ve ilaç yazılmış. Ayhan Bilgen arkadaşımız tekrar emniyete getirilmiş. Diğer arkadaşlar daha hastanede" ifadelerini kullandı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise yapılan açıklamada, HDP'li Ayhan Bilgen'in "yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği" iddialarını yalanlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarında yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisinin alındığı kaydedildi.

HDP: AKŞAM YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİLER

HDP'den yapılan açıklamada ise şöyle denmişti:

"Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen ile yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgi alamıyoruz."