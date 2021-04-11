Gözaltındaki amirallerle görüşme yasağı

11 Nisan 2021 Pazar, 23:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 104 emekli amiralin 4 Nisan’daki Montrö açıklamasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi, Perşembe günü 4 gün daha uzatılmıştı. 6 gündür gözaltında bulunan 10 emekli amiralden 7’sinin emniyet ifadesi tamamlandı. Bugün akşam Halkın Kurtuluş Partisi’ne (HKP) bağlı Halkçı Hukukçular ve Eski YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun amiraller ile görüşmelerine izin verilmedi.

''YASALARA AYKIRIDIR''



Amirallerle görüşmeyen avukatlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Açıklamada HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran şu ifadelere yer verdi;

“Montrö’ye sahip çıktıkları ve Deniz Kuvvetlerinde Sarıklı Amiral’i teşhir ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan Amirallerin bir kısmıyla görüşmek üzere TEM Şube’ye geldik. Görüşmek istediğimiz Amirallerin isimlerini yazdık. Fakat içerdeki TEM Polisleri keyfi olarak şüphelilerle görüşmeden, onların onayını almadan iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görüşmemize engel oldular. Bu da bir kez daha göstermektedir ki; yapılmak istenen bir provokasyondur. Bir Anayasal hakkın kullanılmasından darbe çıkarmaya çalışmak abesle iştigal etmektir. Amaç Montrö’yü ortadan kaldırmaya yönelik AKP’giller’in davranışını gözden silmek, amaçlarını gizlemektir. Amiraller her yurtseverin, vatanseverin yapmak istediği gibi yasal ve anayasal haklarını kullanarak görüşlerini açıklamışlardır. Bu nedenle mağdur edilmeleri yasadışıdır, yasalara aykırıdır.''