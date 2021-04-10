Emekli amirallerin avukatı Erol: Ders vermeye çalışıyorlar

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Gözaltı süreciyle ilgili son durumu Cumhuriyet’e değerlendiren emekli amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, gözaltındakilerin önceki gün verdikleri dilekçeden dolayı daha hijyenik bir yere alındıklarını dile getirerek kanser hastası olan Ali Sadi Ünsal’ın durumunun aynı olduğunu, ilaçlarını aldığını belirtti. Önceki gün gözaltı süresinin uzatılmasıyla emekli amirallere ders verilmeye çalışıldığını ifade eden Erol, “Aslında hiçbir şeyin olmadığını kendileri biliyorlar. WhatsApp incelemeleri şunlar bunlar, ne imaj aldılar ne imajları bize verdiler. İmaj almadıysanız neyin üstünde çalıyorsunuz? CMK’de imajla ilgili yasalar geçerli. İmajlarını alıp bana teslim etmezsen neyin üstünde çalışorsun bana hangi soruyu soracaksın. Ben serbest bırakılırlar diye düşünüyorum. Elle tutulur bir tane delil ellerinde yok” dedi.

HASSASİYET MESAJI

Bugün ve yarın savcının bizzat kendisinin ifadeleri alacağını tahmin ettiğini söyleyen Erol şöyle devam etti: “Savcı bizimle görüşmek istemiyor. Emekli amirallerin hiçbiri bu suçlamayı hak ettiklerini düşünmüyorlar. Yaptıkları duyuruda suç unsuru olmadığını düşünüyorlar. ‘Hassasiyetlerimizi dile getirdik’ dediler. Gözaltındakilerin hemen hemen hepsi yazan çizen, ülkedeki gelişen olayları yakından takip eden insanlar. Sosyal medyayı kullanıyorlar. TV’ye çıkıyorlar. Bu adamların sesi nasıl kesilir?”

Öte yandan avukatların, dijital materyallerin imajı alınmadan el koyulması nedeniyle itiraz ettiği ve imajların derhal alınıp materyallerin teslim edilmesi talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.