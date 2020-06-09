Gözaltındaki İsmail Dükel'den mesaj var
Gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, avukatıyla aracılığıyla, “Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, vatansever çıkar” mesajını yolladı.
Dün sabah evi basılarak Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından gözaltına alınan TELE1 TV Ankara Temsilcisi ve Kulis programı sunucusu İsmail Dükel, avukatı Semih Ecer aracılığıyla mesaj yolladı.
Dükel, mesajında “Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar…” ifadelerini kullandı.
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