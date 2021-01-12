Gözaltından geç saatte bırakılan Cargill işçilerine sokağa çıkma yasağı cezası!

12 Ocak 2021 Salı, 09:23

Sendikalı oldukları gerekçesiyle Cargill’in Bursa’daki fabrikasında işten çıkarılan işçiler, başlattıkları direnişin 1.000’inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak ve taleplerini dile getirmek için Ankara’ya geldi. Tek Gıda-İş Sendikası binasında toplanan Cargill işçilerinin yolu polis tarafından kesildi. Bakanlık binasına yürümelerine izin verilmeyen işçiler eylemlerini sendika binası önünde sürdürmek isteyince ise polis tarafından gözaltına alındı.





14 Cargill işçisi, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak akşam geç saatlerde serbest bırakılan işçilere bu kez sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kez ceza kesildi. İşçilere biri gece yarısı, diğeri yasağın bitmesine 15 dakika kala saat 04.45’te iki kez ceza kesildi.

Tekgıda-İş Sendikası Temsilcisi Suat Karlıkaya yaşananlara sosyal medya hesabından “Ankara Emniyet’i gidebilirsiniz diyerek bizi yola çıkartıyor. Sonra Gölbaşı emniyetine plakamızı verip sokağa çıkma yasağından ceza yazdırıyor. Devlet gücünü gerçekten bizde mi sınıyor. Geri dönüyoruz Ankara’ya. İşsiz insanlara yaptığınızla gurur duyun” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cargill İşçi Komitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez ceza yazıldığını duyurdu.

O paylaşımda, “Ankara’da bize ceza kesen polisler bir tutanak verdiler. Bununla Karaman’a gidebilirsiniz dediler. Karaman’ın girişinde yine plakalarımız verilmiş yine 04:45’de sokağa çıkma yasağı sebebi ile ceza kesildi. Bu ülkede emniyet müdürünün sözü bu demek ki. Herkes zulmünde boğulsun” ifadelerine yer verildi.