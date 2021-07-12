Gözbebeği boyutu ile çeşitli bilişsel yetenek ölçümleri arasında ilişki var

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Gözbebeklerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen bir araştırmacı ekibi, Georgia Institute of Technology’deki laboratuvarlarında yürüttükleri bir çalışmada, gözbebeği boyutuyla zekâ arasındaki ilişkiyi irdeledi.

Araştırmanın sonucuna göre gözbebekleri ne kadar büyükse akıl yürütme, düşünme ve hatırlama testleriyle sınanan zekâ da o kadar yüksek oluyor. Araştırmacılar, bilişsel sınavlarda en iyi puanı alan kişiler ile en düşük puanı alan kişiler arasındaki temel gözbebeği boyutundaki ayrımın, çıplak gözle tespit edilebilecek kadar belirgin olduğunu 3 farklı araştırma yürüterek keşfettiler.

Ekip, 18 ila 35 yaşları arasındaki 500’den fazla kişiyi deney grubuna alarak bir dizi araştırma gerçekleştirdi.

Öncelikle gruptakilerin gözbebeği boyutunu, yüksek teknolojili bir dijital kamera ve dizüstü bilgisayar kullanarak ölçtüler. Her birey için 4 dakika süren ölçüm boyunca gözbebeği ve kornea üzerindeki hassas yansıma tespit edilerek her katılımcının göz bebeği boyutu hesaplandı. Kısa bir bilgi: Gözbebeği boyutu, odaklanma durumunda iki ila sekiz milimetre arasında değişebiliyor. Gruptakiler, deneyin sonraki yarısında, akışkan zekâ, çalışan bellek kapasitesi, dikkat dağıtıcılara karşı dikkatin yeniden kontrol altına alınması ve belirli bir zaman aralığında bilgiyi hatırlama esnekliğini ölçmek için tasarlanmış bir dizi bilişsel teste tabi tutuldu.

BÜYÜK GÖZBEBEĞİ

Araştırmacılar, bu testlerin sonucunda “daha büyük bir gözbebeği boyutunun” daha geniş akıcı zekâ, daha iyi değerlendirme yönetimi ve daha iyi anımsama yetenekleriyle ilişkili olduğunu keşfettiler. Bu da zihin ve göz arasında büyüleyici bir ilişki olduğunu açıkça gösteriyor.

Buna karşın, ilginç bir şekilde, gözbebeği boyutu ile yaş arasında negatif ilişki bulundu: Daha yaşlı bireyler daha küçük, ekstra daralmış gözbebeklerine sahip olma eğilimindeler. Bununla birlikte yaş standart hale getirildikten sonra da gözbebeği boyutu ve bilişsel beceri arasındaki doğru orantılı bağlantının geçerli olduğu saptandı.

“İyi de neden gözbebeği boyutu ile zekâ arasında bir ilişki var?” diye sorabilirsiniz. Bu soruyu yanıtlamak için zihnimizde neler olup bittiğini algılamamız gerekiyor. Gözbebeği boyutu, zihnin geri kalanıyla geniş kapsamlı nöral bağlantılara sahip beyin sapında yer alan bir çekirdek olan locus coeruleus ile ilişkisiyle açıklanıyor. Locus coeruleus, zihinde her biri bir nörotransmitter ve hormon olan norepinefrin salgılıyor ve kavrama, düşünme, çalışma ve hatırlamaya eşdeğer süreçleri düzenliyor. Ayrıca, uzak zihin alanlarının zor görevleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için birlikte çalışabilmesi adına sağlıklı bir grup zihin egzersizi yapmaya yardımcı oluyor.

Locus coeruleus bu açıdan çok önemli ve onun “disfonksiyonu” ve ardından organize zihin egzersizinin bozulması, Alzheimer hastalığı ve hiperaktivite disfonksiyonu gibi bir dizi durumla ilişkilendiriliyor. Daha büyük gözbebekleri olan bireylerin locus coeruleus’ları daha iyi bilişsel verimlilik ve daha iyi zihin işleyişi açısından avantaj sağlıyor.

https://www.scientificamerican.com/article/pupil-size-is-a-marker-of-intelligence/