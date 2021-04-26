Gözler Cenevre’de başlayacak Kıbrıs görüşmelerinde
Gözler Cenevre’de yarın başlayacak ve iki gün sürecek Kıbrıs görüşmelerindeyken İngiliz Sunday Express gazetesine konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boris Johnson hükümetini, iki devletli çözüm planının arkasında durmaya davet etti.
Sunday Express’in haberine göre Tatar, İngiltere’nin, Brexit ile birlikte Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından, adadaki tarafsız garantör rolünü daha iyi yerine getirebileceğini ve hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklere dengeli bir şekilde davranılmasını sağlayabileceğine inanıyor. “Artık zaman kaybetmek istemiyoruz” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte adanın daha da değerli hale geldiğinin altını çizdi.
Öte yandan İngiliz hükümetine yakın kaynaklar, Sunday Express’e yaptıkları açıklamada, “Birleşik Krallık kabinesinin Kuzey Kıbrıs’ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüğünü” söyledi. KKTC’nin tanınması halinde iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlayabileceğinin vurgulandığı haberde, bu durumun Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk ve binlerce İngiliz vatandaşına birçok alanda kolaylıklar sağlayabileceğinin altı çizildi. Sunday Express’e göre olası bir tanıma aynı zamanda, İngiltere’nin Kıbrıs’taki iki askeri üssü için de uzun vadeli bir anlaşmayı beraberinde getirebilir.
Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre’de yapılacak toplantı öncesinde bugün Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
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