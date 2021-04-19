Kıbrıs'taki dörtlü zirve Türkiye'ye mesaj

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:01

İsrail'in anaakım medya kuruluşlarından Jerusalem Post için bir analiz kaleme alan İsrailli gazeteci Herb Keinon'a göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Güney Kıbrıs'ta gerçekleşen dörtlü zirvede yaptığı açıklamada, "İran'daki 'aşırılık yanlısı ve antisemitik rejimin' nükleer silah edinmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını" söyledi. Ancak Ankara da tartışma konusu olmasına rağmen Türkiye'den hiç bahsetmedi."

Keinon, İsrail'in Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasına yol açan Mavi Marmara olayından normalleşme anlaşmalarına kadar geçen diplomatik sürecini şu sözlerle özetledi:

İSRAİL BİR KAYBETTİ BEŞ ALDI

"İsrail, Türkiye ile bağlarının kopmasının ardından başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Türkiye’nin bölgedeki rakipleriyle ve ayrıca Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirdi. İsrail, Türkiye ile bağları koptuğunda önemli bir stratejik ortağını, büyük bir silah pazarını ve bunun yanı sıra, Türk hava sahasında eğitim yapma fırsatını da kaybetti. Pazar günü Savunma Bakanlığı, İsrail'in Yunanistan ile 1,65 milyar dolarlık 20 yıllık bir savunma tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı - ki bu Türkiye ile kaybedilen askeri anlaşmaları telafi etmekten çok daha fazlası - ve hava kuvvetleri için eğitim sorunları da Yunan hava sahası ile çözüldü. Bugün BAE'nin İsrail-GKRY-Yunanistan eksenine eklenmesi de İsrail'in bölgesel ilişkilerinde bir kapı aralandığını, yaratıcı düşünce ve ortak çıkarlarla başka kapılar açmanın mümkün olduğunu gösteriyor..."

BAE'NİN ÇABALARI

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden kaygı duyan bir başka ülkenin de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunun altını çizen Keinon'a göre, Körfez'in bu küçük ülkesinin İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan’a ittifakına katılmasının temel sebebi, üçlü ittifakın temel amacının "Türkiye'yi sınırlamak" olması.

Keinon'a göre, "BAE'nin Kıbrıs'taki podyumu İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan dışişleri bakanları ile paylaşması, aynı zamanda Türkiye karşıtı ekseni pekiştirme yolunda önemli bir adım"