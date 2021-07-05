Göztepe, Dino Arslanagic ile sözleşme imzaladı
Göztepe, Boşnak kökenli Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Belçika kulübü KAA Gent'in formasını giyen Boşnak kökenli 28 yaşındaki oyuncu Dino Arslanagic'i iki yıllığına kadrosuna kattı.
İzmir kulübü, transferi resmi sitesinden şu açıklamayla duyurdu:
"1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Nisan 1993'de Belçika'nın Valon Brabant şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, Belçika'nın Standard Liège takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi. Dino Arslanagic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
Arslanagic, Belçika Ligi'nde geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giymişti.
Göztepe, transferi sosyal medyada şu gönderiyle duyurdu:
#Transfer: 1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/LZA8PeCtl9#Göztepe pic.twitter.com/rp5F5GBuKt— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 5, 2021
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