Roma forması giyen Stephan El Shaarawy, ifade verecek

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:10

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy hakkında, Lamborghini markalı aracını çalmaya çalışan hırsızı dövdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İtalyan medyasından Corriere della Sera'da yer alan habere göre, 12 Şubat gecesi futbolcu arkadaşı Alessio Cerci'nin evine misafir olan 28 yaşındaki futbolcu, Cerci ile birlikte bilgisayar oyunu oynadığı sırada hırsızı fark etti. Evden dışarı çıkan ve hırsızı darp eden El Sharaawy, daha sonra hırsızı polise teslim etti.

Hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası alan Jose Carlos Aliaga Sagardia, darp edildiği gerekçesiyle El Shaarawy'den şikayetçi oldu. 13 Şubat'tan beri ev hapsinde tutulan Sagardia'nın şikayeti üzerine savcı Carlo Villani, "Firavun" lakaplı futbolcu hakkında şikayette bulundu. Hakkında soruşturma açılan El Shaarawy, temmuz ayının sonunda ifade verecek.

Mısır vatandaşlığı da bulunan El Shaarawy'nin, Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.