Roma forması giyen Stephan El Shaarawy, ifade verecek
Roma'nın İtalyan yıldızı Stephan El Shaarawy hakkında, aracını çalmaya çalışan hırsızı darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy hakkında, Lamborghini markalı aracını çalmaya çalışan hırsızı dövdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.
İtalyan medyasından Corriere della Sera'da yer alan habere göre, 12 Şubat gecesi futbolcu arkadaşı Alessio Cerci'nin evine misafir olan 28 yaşındaki futbolcu, Cerci ile birlikte bilgisayar oyunu oynadığı sırada hırsızı fark etti. Evden dışarı çıkan ve hırsızı darp eden El Sharaawy, daha sonra hırsızı polise teslim etti.
Hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası alan Jose Carlos Aliaga Sagardia, darp edildiği gerekçesiyle El Shaarawy'den şikayetçi oldu. 13 Şubat'tan beri ev hapsinde tutulan Sagardia'nın şikayeti üzerine savcı Carlo Villani, "Firavun" lakaplı futbolcu hakkında şikayette bulundu. Hakkında soruşturma açılan El Shaarawy, temmuz ayının sonunda ifade verecek.
Mısır vatandaşlığı da bulunan El Shaarawy'nin, Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- CHP Kadın Kolları'ndan Melisa Döngel'e destek
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!