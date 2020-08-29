Göztepe ile Galatasaray takas masasında
Galatasaray Göztepe'den Halil'i istedi, Göztepe Yunus'un peşinde.
Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Galatasaray da Göztepe kaptanı Halil Akbunar için nabız yokluyor.
İki futbolcu konusunda takas artı para konuşuluyor.
Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.
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