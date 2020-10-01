Göztepe'de Guilherme'de mutlu son

01 Ekim 2020 Perşembe, 16:18

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala takviye harekatını sürdüren Göztepe, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Brezilyalı orta saha Guilherme'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzon'dan ayrılıp geçen hafta cuma gününden bu yana İzmir'de olan 29 yaşındaki futbolcuyu kulübü Alveraga'dan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı. Guilherme, altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan yıldız futbolcu, geçen sezon devre arasında ise Trabzonspor'un yolunu tuttu. Bordo-mavililerde geçen sezon 14 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol attı. Guilherme bu sezon ise şimdiye kadar 2 lig maçında toplam 90 dakika sahada kaldı.



