Göztepe'de Guilherme'de mutlu son

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala takviye harekatını sürdüren Göztepe, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Brezilyalı orta saha Guilherme'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

DHA
01 Ekim 2020 Perşembe, 16:18
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Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala takviye harekatını sürdüren Göztepe, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Brezilyalı orta saha Guilherme'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzon'dan ayrılıp geçen hafta cuma gününden bu yana İzmir'de olan 29 yaşındaki futbolcuyu kulübü Alveraga'dan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı. Guilherme, altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan yıldız futbolcu, geçen sezon devre arasında ise Trabzonspor'un yolunu tuttu. Bordo-mavililerde geçen sezon 14 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol attı. Guilherme bu sezon ise şimdiye kadar 2 lig maçında toplam 90 dakika sahada kaldı.


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