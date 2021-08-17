Göztepe'de Martin Linnes sesleri
Göztepe, bu sezon Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes için girişimlere başladı
Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ilk haftasında konuk olduğu Fraport Tav Antalyaspor’la son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Göztepe, sağ bek transferine ağırlık verdi. Mevcut kadrosunda Murat Paluli ve Kerim Alıcı’yı bulunduran sarı-kırmızılılar, Norveçli Martin Linnes için harekete geçti.
Galatasaray’la yollarını ayıran Linnes’le görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da defansın sağına mutlaka takviye istediği ifade edildi. Linnes’e Göztepe’nin yanı sıra Süper Lig’den 2 takımın daha teklif götürdüğü bildirildi.
Galatasaray’a 2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen Linnes, 5 buçuk sezon sarı-kırmızılı formayı giyerken, 26 kez de Norveç Milli Takımı’nda forma şansı buldu.
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