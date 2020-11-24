Göztepe'de o futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şöyle
"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.
Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.
Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."
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