Göztepe'den beş oyuncu hakkında açıklama
Göztepe; Anderson Esiti, Stefano Napoleoni, Lamine Gassama, Peter Zulj ve Fousseni Diabate ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe; Anderson Esiti, Stefano Napoleoni, Lamine Gassama, Peter Zulj ve Fousseni Diabate ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrılıkları şu açıklamayla taraftarlarına duyurdu:
"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Lamine Gassama'ya, iki sezondur kadromuzda bulunan Stefano Napoleoni'ye ve kiralık sözleşmeleri sona eren Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz."
Göztepe, kararı sosyal medyada şu paylaşımla duyurdu:
Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.https://t.co/lSLQjQkQyn#Göztepe pic.twitter.com/PRzkqJ7CcN— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 27, 2021
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