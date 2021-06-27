Kocaelispor Michael Pereira ile anlaştı
Kocaelispor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Pereira ile anlaşmaya vardı.
TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor, Michael Pereira ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, CFR Cluj'un kanat oyuncusu Michael Pereira ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır" denildi.
34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 2016-2019 arasında Yeni Malatyaspor forması giymişti.
Kocaelispor; Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik'i kadrosuna katmıştı.
Kamuoyuna Duyurulur;— Kocaelispor (@Kocaelispor) June 27, 2021
Kulübümüz, CFR Cluj'un kanat oyuncusu Michael Pereira ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. pic.twitter.com/ooEXJ927nd
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