Göztepe'nin 96. yaşı, İzmir'de coşkuyla kutlandı
Göztepe Spor Kulübü'nün 96. kuruluş yıl dönümü, semtte taraftarların meşaleli ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.
Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı. Sarı-kırmızılı taraftar grupları, gün içinde özellikle sosyal medya üzerinden koordine olup Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na geldi ve burada meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı.
Öte yandan, kutlamalar sürpriz evlilik tekliflerine de sahne oldu. Göztepe taraftarından Kadir Ulugün, 1,5 yıl önce tribünde tanıştığı kız arkadaşı Eylem Özkan'a bu sırada diz çökerek yüzük uzattı. Erkek arkadaşının teklifine "evet" diyen Özkan, büyük mutluluk yaşadı.
Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı. Göztepe yönetimi ve çeşitli branşlardan sporcular ise Gürsel Aksel Stadı'nın çatısından meşale yakarak 96'ncı yıl coşkusunu yaşadı. Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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