Göztepe'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.
Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.
Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Ertan Öznur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 26, 2021
Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/83yNvsiVv9
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