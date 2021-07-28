Göztepe'nin koronavirüs nedeniyle kampı yarıda kaldı
İzmir temsilcisi Göztepe, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle kampını erken noktaladı.
Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin Erzurum kampı yarıda kaldı.
Sarı-kırmızılılar artan koronavirüs pandemisi vakaları nedeniyle kaldığı otelden ayrılıp İzmir’e erken döndü.
Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı’nda Konyaspor’la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi.
Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek sarı-kırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak.
Göztepe’de şu ana kadar hiçbir oyuncu, teknik ekip ve personelde sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe’nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.
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