Nihat Özdemir: "Kulüpler yüzde 50 kapasiteyle seyirci alabilecek"

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:04

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısında Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği'nin kurulmasını talep ettiği Süper Lig A.Ş.'yi desteklediklerini belirten Özdemir konuşmasında, yabancı sınırı ve yeni sezondaki seyirci sayısına da değindi.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"KULÜPLERE BİLDİRDİK"

"Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık ancak gelen talepler nedeniyle erteledik. 2021-22 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı bildirmiştik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"ROTAMIZ 2022 DÜNYA KUPASI"

"EURO 2020'den gerekli dersleri aldık. Rotamızı 2022 Dünya Kupası'na çevirdik. Hocamız Şenol Güneş'e ve futbolcularımıza güveniyoruz. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyoruz."

"KULÜPLER EKONOMİK OLARAK RAHATLAYACAKTIR"

"İlk olarak stadyum kapasitesin yüzde 50’si, locaların tamamı olmak üzere yeni sezonda takımlar seyirci alabilecek. Böylece kulüpler en büyük destekçilerine kavuşacak ve ekonomik olarak rahatlayaktır."

"TFF 1. LİG'DE VAR'I UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"MHK Başkanımız Serdar Tatlı VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-23 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. Lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknojik olarak hazırlamak için çalışıyoruz."

"TFF OLARAK DESTEKLİYORUZ"

"Yayın hakları anlaşmasının da sık sık Süper Lig A.Ş. tarafından yapılması gündeme gelmektedir. Yayın haklarının, tüm paydaşların rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.' ye devredilmesini desteliyoruz. Bu hususta yurtdışı örneklerini inceliyoruz. Bunun mümlün olup olmadığını tartışıyoruz.

Özel bir maddeyle Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve iç yapısının belirlenmesi söz konusu olmalıdır. Çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir.

Yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. İhale komisyonu TFF'den dört üye, Kulüpler Birliği'nden dört üye ve bir de profesyonel üye olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. İhale komisyonu uzun süredir çalışıyor."