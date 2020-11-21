Grip virüsü şehirlerde nasıl yayılıyor?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

Mevcut şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) salgınında görüldüğü üzere, solunum hastalıkları dünya çapında hızla yayılabiliyor.

Hastalıkların küresel olarak nasıl yayıldığını anlamak önemli olabilse de, yerel yayılımlar genelde SARS-CoV-2 veya inflüenza gibi yeni solunum hastalığı enfeksiyonlarının ana taşıyıcısı.

popsci.com'da yer alan makaleye göre, SARS-CoV-2’nin yerel yayılışına yönelik önemli etkenler hakkında derin bilgilerin olmayışı, dünya çapındaki hükümetlerin koronavirüs hastalığının yükünü azaltmak amacıyla insanları eve kapatmasına yol açtı.

SARS-CoV-2’ye benzer şekilde, mevsimsel gribin yerel yayılımı hakkında da az şey biliniyor; küresel nüfusun büyük bir bölümünü her yıl etkilese dahi…

Bu yeni araştırmada bilim insanları, 2016/2017 grip mevsimi sırasında İsviçre’nin Bazel şehrinde iki hastane ve çeşitli özel uygulamalarda 663 hastadan grip numuneleri ile demografik bilgi toplayıp, bu soruyu ele almışlar.

Inflüenza virüsünün genetik dizilimleri, şehre yapılan binlerce girişin grip mevsimine yön verdiğini ortaya çıkarmış. Bazı bulgular, Bazel’deki bulaş dinamiklerinin sıcaklıkla ilişkili olabileceğini akla getirmiş.

Dahası ise yaşlılar, büyük bir boyuta kadar kendi bulaş ağları içerisinde enfekte olmuş. Geri kalan bulaş ağında ise yapılan ilave analizler, okul çağındaki çocukların okul öncesi çocuklara kıyasla gribin yerel yayılışını yönlendirmede muhtemelen daha merkezi bir rol oynadığını öne sürüyor.

Yazarlara göre bulgular, halk sağlığında mevsimsel gribin sebep olduğu büyük sosyal yükü azaltmaya yönelik daha uygun ve etkili müdahalelere yol açabilir.