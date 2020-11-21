Grip virüsü şehirlerde nasıl yayılıyor?
Mevsimsel gribin yerel şekilde bulaşmasına yönelik elde edilen yeni fikirler, bugün yayımlanan bir araştırmaya göre solunum hastalıklarının şehir içindeki yayılışıyla mücadele amaçlı müdahalelerin planlanmasında önem taşıyabilir.
Mevcut şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) salgınında görüldüğü üzere, solunum hastalıkları dünya çapında hızla yayılabiliyor.
Hastalıkların küresel olarak nasıl yayıldığını anlamak önemli olabilse de, yerel yayılımlar genelde SARS-CoV-2 veya inflüenza gibi yeni solunum hastalığı enfeksiyonlarının ana taşıyıcısı.
popsci.com'da yer alan makaleye göre, SARS-CoV-2’nin yerel yayılışına yönelik önemli etkenler hakkında derin bilgilerin olmayışı, dünya çapındaki hükümetlerin koronavirüs hastalığının yükünü azaltmak amacıyla insanları eve kapatmasına yol açtı.
SARS-CoV-2’ye benzer şekilde, mevsimsel gribin yerel yayılımı hakkında da az şey biliniyor; küresel nüfusun büyük bir bölümünü her yıl etkilese dahi…
Bu yeni araştırmada bilim insanları, 2016/2017 grip mevsimi sırasında İsviçre’nin Bazel şehrinde iki hastane ve çeşitli özel uygulamalarda 663 hastadan grip numuneleri ile demografik bilgi toplayıp, bu soruyu ele almışlar.
Inflüenza virüsünün genetik dizilimleri, şehre yapılan binlerce girişin grip mevsimine yön verdiğini ortaya çıkarmış. Bazı bulgular, Bazel’deki bulaş dinamiklerinin sıcaklıkla ilişkili olabileceğini akla getirmiş.
Dahası ise yaşlılar, büyük bir boyuta kadar kendi bulaş ağları içerisinde enfekte olmuş. Geri kalan bulaş ağında ise yapılan ilave analizler, okul çağındaki çocukların okul öncesi çocuklara kıyasla gribin yerel yayılışını yönlendirmede muhtemelen daha merkezi bir rol oynadığını öne sürüyor.
Yazarlara göre bulgular, halk sağlığında mevsimsel gribin sebep olduğu büyük sosyal yükü azaltmaya yönelik daha uygun ve etkili müdahalelere yol açabilir.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!