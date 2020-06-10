Grup başkanvekilleri seçimsiz devam edecek
CHP’de görev yapan grup başkanvekilleri geçen ekim ayında yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun uygun görmesiyle görevlerine seçimsiz devam edecek.
CHP’nin Meclis’teki sandalye dağılımına göre belirlenen TBMM Başkanlık Divanı’nın CHP’li üyeleri ve grup yönetimi için ise 17 Haziran’da seçim yapılacak. 2 üyeden oluşan grup denetçisi ve 7 asıl, 2 yedek üyeden oluşan CHP Grup Disiplin Kurulu için de seçim yapılacak.
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