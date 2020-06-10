Grup başkanvekilleri seçimsiz devam edecek

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CHP’nin Meclis’teki sandalye dağılımına göre belirlenen TBMM Başkanlık Divanı’nın CHP’li üyeleri ve grup yönetimi için ise 17 Haziran’da seçim yapılacak. 2 üyeden oluşan grup denetçisi ve 7 asıl, 2 yedek üyeden oluşan CHP Grup Disiplin Kurulu için de seçim yapılacak.