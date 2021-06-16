Gruplardaki ilk karşılaşmalar ardından: Kupaya kim ulaşacak?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 18:36

Cehennem çemberi olarak da adlandırılan ve Fransa, Almanya, Portekiz’in yanı sıra Macaristan’ı kapsayan F Grubu'ndan finalist veya finalistlerin çıkması kimseye sürpriz olmamalı. Şampiyona başlamadan önce’de zaten favoriler arasında Portekiz ve Fransa yer alıyordu ve ilk tur karşılaşmaları bu beklentiyi doğruladı. F Grubu'nun ilk üç takımına kafa tutabilecek düzeyde İtalya, Hollanda ve bir noktaya kadar’da Belçika var. Çekler, Slovaklar ve Macarlar ise güzel gösterilerine devam etmeyi vadediyorlar.

Ay-yıldızlarımız İtalya karşılaşmasında futbolseverlerimizi hayal kırıklığına uğrattılar. Oysa bizler şampiyonanın sürpriz takımıydık. Halende sürpriz takımıyız. Yeter ki öz güvenimizi kaybetmeyelim ve üstümüzdeki baskıyı (basın, çevre) mücadele esnasında unutalım. O zaman şampiyonanın en genci ve en güçlü kadrolarından birisi olarak uzak mesafelere ulaşmamız hiçte zor olmaz. Yarın (bugün) Galler karşısında alınacak pozitif bir sonuç ay yıldızlılarımızı grup ikinciliğinde sabitler.

Amacımız ilk turu ikinci sırada bitirmek olmalı ve üçüncü sırada kalıp ancak grupların en iyilerinin (repesaj yöntemi) yola devam edebileceği riskinden uzak durmalıyız. Grup ikincisi olmamız durumunda ilk 16’ya girebilmemiz için B gurubunun (Belçika, Danimarka, Rusya, Finlandiya) ikincisine karşı kazanmamız gerekecek. Belçika’nın en önde guruptan çıkacağını düşünürsek, ilk karşılaşmalar ardından ikinci gelecek takımın Danimarka veya sürpriz Finlandiya olacağını varsayabiliriz. Gerek Danimarka gerekse Finlandiya en azından baş başa mücadele verebileceğimiz rakipler arasında yer alır.

İtalya A Grubu'nun tartışmasız favorisi ve grup maçları sonlandığında karşısında C Grubu'nun (Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya) ikincisini bulacak. Turuncuların “C” birincisi olacağını düşünürsek gök mavililerin olası rakipleri Avusturya veya Ukrayna’dan birisi olacaktır. Bu her iki takım’da İtalya’nın önünde, sürprizler haricinde, bir engel oluşturamayacağından gök mavililer çeyrek finale fazla yorulmadan çıkabileceklerdir.

Yukarda öngörülen Ulusallar çeyrek veya yarı finalde kendi aralarında eşleşmezlerse, olası bir final tahmini; Portekiz-Fransa / Fransa-İtalya / Portekiz-İtalya şeklinde gerçekleşebilir.

Son 16'ya kalacak takımları belirleyecek karşılaşmalar ve oynanacak yerler:

1) 26/06 18.00 Amsterdam 2A - 2B

2) 26/06 21.00 Londra 1A - 2C

3) 27/06 18.00 Budapeşte 1C - 3D/3E/3F

4) 27/06 21.00 Sevilya 1 B - 3A/3D/3E/3F

5) 28/06 18.00 Kopenhag 2D - 2E

6) 28/06 21.00 Bükreş 1F - 3A/3B/3C

7) 29/06 18.00 St. Petersburg 1D - 2F

8) 29/06 21.00 Glasgow 1E - 3A/3B/3C/3D