Gruşçu'dan Cumhuriyet'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve ilçe yönetimi, Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 19:58
Gruşçu'dan Cumhuriyet'e ziyaret
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Zizyareti sırasında Türkiye’de ekonomik sıkıntı olduğunu, yurttaşın geçinemediğini belirten Gruşçu, “İnsanlar her geçen gün fakirleşiyor. Yönetilemeyen bir ülkede yurttaş sandık istiyor. Bizler, seçim olacak gibi sokaklarda çalışıyoruz. CHP seçime hazır” dedi.

Cumhuriyet gazetesini dik duruşundan ve doğruları yazmasından dolayı tebrik eden Gruşçu, Mollaveisoğlu’na ‘Kırılmaz Kalem’ plaketi verdi.


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