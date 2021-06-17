Gruşçu'dan Cumhuriyet'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve ilçe yönetimi, Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Zizyareti sırasında Türkiye’de ekonomik sıkıntı olduğunu, yurttaşın geçinemediğini belirten Gruşçu, “İnsanlar her geçen gün fakirleşiyor. Yönetilemeyen bir ülkede yurttaş sandık istiyor. Bizler, seçim olacak gibi sokaklarda çalışıyoruz. CHP seçime hazır” dedi.
Cumhuriyet gazetesini dik duruşundan ve doğruları yazmasından dolayı tebrik eden Gruşçu, Mollaveisoğlu’na ‘Kırılmaz Kalem’ plaketi verdi.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi
- Zirve çatlak yarattı
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- O tweet’leri neden şimdi attı?