Gruşçu'dan Cumhuriyet'e ziyaret

17 Haziran 2021 Perşembe, 19:58

Zizyareti sırasında Türkiye’de ekonomik sıkıntı olduğunu, yurttaşın geçinemediğini belirten Gruşçu, “İnsanlar her geçen gün fakirleşiyor. Yönetilemeyen bir ülkede yurttaş sandık istiyor. Bizler, seçim olacak gibi sokaklarda çalışıyoruz. CHP seçime hazır” dedi.

Cumhuriyet gazetesini dik duruşundan ve doğruları yazmasından dolayı tebrik eden Gruşçu, Mollaveisoğlu’na ‘Kırılmaz Kalem’ plaketi verdi.