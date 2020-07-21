Guardian'a göre Türkiye’de geçen en iyi 10 kitap
Guardian gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir makale Türkiye’de geçen ve okuyanı sanki oraya gitmiş gibi hissettirecek 10 kitabı sıraladı.
İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden Guardian’ın internet sitesinde çıkan yazıda Türk edebiyatının özellikle 20. yüzyılda çok önemli romanlar ürettiği belirtilirken, güçlü bir şiir geleneğinin de altı çiziliyor.
Jeremy Seal imzalı yazıda Türkiye’yi anlamak için önerilen kitaplar arasında Yaşar kemal, Nazım Hikmet gibi büyük edebiyatçıların kaleminden çıkma eserler de var.
Guardian’ın 10 kitaplık listesi şöyle şekillenmiş:
“Memleketimden İnsan Manzaraları” - Nazım Hikmet
“İnce Memed” - Yaşar Kemal
“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” - Ahmet Hamdi Tanpınar
“Kar” - Orhan Pamuk
“Dilsiz Kuğular Zamanı” - Ece Temelkuran
“Piç” - Elif Şafak
“İlyada” - Homeros
“Kanatsız Kuşlar” - Louis de Bernieres
“Yeniçeri Ağacı” - Jason Goodwin
“Trabzon Kuleleri” - Rose Macaulay
Yazıyı yazan Jeremy Seal’in Türkiye hakkında yayımladığı çeşitli kitapları var. Seal 2021 yılında da “A Coup In Turkey” (Türkiye’de Bir Darbe) adlı kitabını yayımlayacak.
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