Gübreye fahiş zam ikame ürüne yöneltti

01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ) Genel Müdürü İlkay Ünal, son birkaç yıldır emtia fiyatlarının kurdan bağımsız yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek gübre fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde zamlandığını söyledi.

200 MİLYON DOLAR

Ünal, “Mesela temmuz ayı itibarıyla DAP gübresi sezonu başlıyor. DAP gübresi yeteri kadar toprağa atılamaması durumunda toprağın verimi düşüyor. Bu ürünün fiyatı yüzde 60’a yakın artmış durumda. Türkiye geçen yıl toplamında 336 bin ton DAP ithalatı yapmış. Bu sene ilk dört ayda ise bu rakam 71 bin ton. Fiyat pahalı olunca ihtiyaç olsa da tedarik zorluğu oluşuyor. Biz ikame ürünlerle çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Çevrimiçi ortamda düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, 2019’da ve 2020’de Kütahya ve Antalya tesislerinde yeni yatırımlarla üretim ve satışı artıran İGSAŞ, 200 milyon dolarlık yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Şirket, 30 dönümlük arazide yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımına iki ay içerisinde başlamaya hazırlanıyor. 150 milyon liralık diğer yatırım ise Kütahya’da olacak.

İlkay Ünal, Samsun yatırımı ile halen üretim havuzlarında yer almayan iki ürünü ürün portföyüne ekleyeceklerini kaydederek şöyle devam etti: “Bu yatırım ile birlikte toplamda 200 bin tonluk bir kapasite artışı hedefliyoruz.” Bu yatırımlarla birlikte ek 500 kişilik istihdam sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

İlkay Ünal