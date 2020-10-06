Gucci'den 'masküleniteyi biçimlendiren toksik cinsiyet kalıplarını yıkan' erkek elbisesi
İtalyan giyim markası Gucci, "maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik kalıpları kırmak için" erkek elbisesi tasarladı.
Lüks markası, saten kuşaklı ve tartan desenli turuncu kıyafetin, 1990’ların Grunge akımından ilham aldığını ve cinsiyet kalıplarını parçalamayı hedeflediğini bildirdi.
1700 sterline (yaklaşık 17 bin TL) satılan kısa kollu ve inci düğmeli elbise, markanın internet sitesinde “uzun gömlek” diye tanımlanıyor.
Yırtık kot pantolon, siyah çanta ve renkli bir bereyle kombinlenen ürünün, markanın 2020 sonbahar/kış koleksiyonunda keşfettiği akışkanlık fikrini yansıttığı belirtiliyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Gucci’nin sitesinde yer alan açıklamada tasarımla ilgili şu ifadeler yer alıyor:
"Zarif renkler taşıyan bu büzgülü gömlek, 2020 Sonbahar/Kış defilesinde keşfedilen akışkanlık fikrini yansıtıyor ve erkeksi cinsiyet kimliğini şekillendiren toksik klişeleri kırıyor."
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