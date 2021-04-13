Gülben Ergen sessizliğini bozdu: Aylık 25 bin TL maaş aldı mı?
2016-2018 yıllarında Hürriyet’te köşe yazarlığı yapan ve ayda 25 bin TL maaş aldığı, bu süreçte 850 bin TL kazandığı iddia edilen Gülben Ergen, konu ile ilgili sessizliğini bozdu.
Önceki gün İstinye'de bir AVM'de görüntülenen Ergen, son günlerde çok konuşulan "Hürriyet’ten köşe yazarlığı karşılığında 25 bin TL maaş aldı" haberleri hakkında konuştu.
"BUNLAR ÇOK AYIP ŞEYLER"
Ergen, 2018 Kasım'da sona eren ve 34 ay boyunca yazdığı köşe yazıları karşılığında da 850 bin TL kazandığı köşe yazarlığı maaşı için "O iş biteli yıllar oldu, bunlar çok ayıp şeyler. O kadar zaman geçtikten sonra bu konuyu tekrar eşelemek çok ayıp. Bunun kime ne faydası var, neden eşeleniyor, anlamıyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet'te Okur Temsilciliği yaptığı dönemde yaşadığı etik kavgasının bilinmeyenlerini, kaleme aldığı "Medyanın ombudsmanı Saray'ın medyası" adlı kitabında şarkıcı Gülben Ergen’in Hürriyet gazetesinde 2018 yılında sonlandırılan köşesi için ayda 25 bin lira ücret aldığını belirtti.
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