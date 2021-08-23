Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti
Usta haber spikeri Gülgün Feyman, Afganistan'la ilgili olarak Taliban yönetimine destek anlamına gelen açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti.
Usta televizyoncu-haber spikeri Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Afganistan açıklaması üzerine dernekten istifa ettiğini duyurdu.
Feyman istifa açıklamasını Twitter hesabından "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar" ifadeleriyle duyurdu.
Gülgün Feyman, son olarak görev yaptığı Ulusal Kanal'daki görevinden de Temmuz ayında ayrılmıştı. Feyman ayrlık kararı sonrası şöyle bir açıklama yapmıştı:
"Soruyorsunuz neredesin diye. Yayıncılığın son dönemde geldiği durum nedeniyle, ilkelerim, duruşum, aylar önce aldığım kişisel kararım, anlayışım nedeniyle fiili olarak hiç bir TV kanalında çalışmıyorum. Yoruma gerek yok. Kişisel kararım."
"ŞERİAT GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR"
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin sözkonusu açıklaması, dinci Taliban güçlerine destek olarak görülmüş ve tepki çekmişti. “Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları “Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz” sloganına karşı “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz” diyoruz" denilen açıklamada "Yaptıkları “derin” siyaset analizinde ABD’yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz” ifadelerini kullanılan açıklamada, Taliban'ın ülkenin şeriatla yönetilecek olması "Bağımsızlık, gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Taliban'ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor." denilerek savunulmuştu.
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